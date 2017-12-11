 Fenerbahçe, Çekya deplasmanında – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe, Çekya deplasmanında

    Fenerbahçe, Çekya deplasmanında

    , CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya ekibi Agel'e konuk olacak.

    Çekya'nın Prostejov kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Organizasyonda 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin grubunda Agel'in yanı sıra İtalya'nın Imoco Volley ile Igor Gorgonzola takımları yer alıyor.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:59
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