Fenerbahçe, Çekya deplasmanında
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya ekibi Agel'e konuk olacak.
Çekya'nın Prostejov kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Organizasyonda 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin grubunda Agel'in yanı sıra İtalya'nın Imoco Volley ile Igor Gorgonzola takımları yer alıyor.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:59
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İstanbul efendisi Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
İSTANBULUN EFENDİSİ TRABZONSPOR ULAN
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Emre Mor için tam zamanı
Toplam 3
Yorum
seko valbuena çok top tutuyor bireysel oynuyor diye yedek kalırken daha kötüsü emre mor feneremi gelecek çok komik yaa
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BASTIRma
Toplam 11
Yorum
bjk advers Beşiktaş maçı kazanacağını maça başladığında belli ediyor Kayseride ağır çekim sanki üç dört sıfır önde, maçı rölantide tutan birtakım vardı
Fenerbahçe, Çekya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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