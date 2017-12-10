 Kupa Voley’de toplu sonuçlar – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Kupa Voley’de toplu sonuçlar

    Kupa Voley’de toplu sonuçlar
    Kupa Voley Erkekler birinci bölüm ilk maçlarında toplu sonuçlar şöyle: Torul-Gençlik- Fenerbahçe: 0-3, Beşiktaş-Galatasaray: 0-3, Kula Bld.-Maliye: 0-3, İnegöl-Afyon: 3-2. İkinci maçlar bugün saat 12'deki Fenerbahçe- Torul Gençlik mücadelesiyle start alacak.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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