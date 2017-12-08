Gerçekleştirilen iş birliği nedeniyle, Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Organizasyonda, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren, VakıfBank Genel Menajeri Pelin Falay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ve bazı oyuncular hazır bulundu.

Bekir Okan, yaptığı konuşmada, 29 bin öğrenciye sahip Okan Üniversitesi olarak, sağlık sektörüne de ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, "VakıfBank takımı da çok başarılı. İki kez dünya şampiyonu, 3 kez Avrupa şampiyonu olmuş bir kulüp. Spora ve voleybola verdikleri katkılar nedeniyle, başarılarıyla örnek bir kulüp oldukları için kendilerini kutluyorum. Ticari anlamdaki ilişkilerimizi, bu kulübe destek vererek de sürdüreceğiz." dedi.

VakıfBank Kulübü ile bir protokol imzalayacaklarını anlatan Okan, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmasına göre, VakıfBank takımının tüm sağlık hizmetlerini Okan Üniversitesi Hastanesi karşılayacak. Ülkemize ve voleybol camiamıza yararlı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



- Demren: "Birlikteliğimizin uzun olmasını diliyorum"

VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren, Okan Üniversitesi Hastanesi ile olan iş birliğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'ın vizyonu çok geniş, eski bir spor yöneticisi olduğunu aktaran Demren, "Bizim takımımız önemli başarılar kazanıyor ve biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Dünyanın voleybol lideri ve gözde kulübü olarak, Okan Üniversitesi Hastanesi ile olan iş birliğimizi de doğal karşılıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimize de ulaşılacağımıza inancımız tam. Birlikteliğimizin uzun olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bekir Okan ve Osman Demren tarafından sağlık sponsorluğu anlaşmasına imza atıldı.