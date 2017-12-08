 Sultanlar’a zorlu grup – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Sultanlar’a zorlu grup

    Sultanlar’a zorlu grup
    Türkiye, 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Çin, Bulgaristan, İtalya, Kanada ve Küba ile eşleşti. Japonya'daki turnuvada ay-yıldızlılar ilk maçını 29 Eylül 2018'de Kanada ile yapacak. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren 16 takım, ikinci tura yükselecek.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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