Kupa Voley heyecanı başlıyor
Voleybolda 2017-2018 Kupa Voley erkekler kategorisinde 1. etap ilk maçları yarın oynanacak.
Efeler Ligi'nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından sıralamada ilk dörtte yer alan Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve Arkas Spor, organizasyona final etabından dahil olacak.
Çift maç eleme usulüyle oynanacak eşleşmeler sonunda tur atlayan takımlar final etabına kalacak.
Kupanın final etabı, Şanlıurfa'da 11 Nisan Spor Salonu'nda 15-16-17 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak. Kupayı alan takım gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkını kazanacak.
Kupada yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Metro Enerji)
14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (BJK Akatlar)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)
15.30 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (İnegöl)
Eşleşmelerin rövanş programı ise şöyle:
10 Aralık Pazar:
12.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik(Metro Enerji)
12 Aralık Pazartesi:
17.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent Voleybol)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşikaş (Galatasaray Park Voleybol)
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Afyon Atatürk)
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:45
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
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