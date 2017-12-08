Kanarya kötü başladı

Sarı-lacivertli kulübün erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden Kanarya, ikinci seti de 25-19 mağlup tamamladı. Üçüncü seti 25-21 kazanan Kanarya skoru 2-1'e getirdi. Ancak üçüncü seti 25-16 kazanan Belçika temsilcisi maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, gruptaki diğer iki maçında İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Sir Colussi Sicoma ile karşılaşacak.