Kanarya kötü başladı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı , CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Knack’a 3-1 yenildi
Sarı-lacivertli kulübün erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden Kanarya, ikinci seti de 25-19 mağlup tamamladı. Üçüncü seti 25-21 kazanan Kanarya skoru 2-1'e getirdi. Ancak üçüncü seti 25-16 kazanan Belçika temsilcisi maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, gruptaki diğer iki maçında İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Sir Colussi Sicoma ile karşılaşacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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