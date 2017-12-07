"Şampiyonanın en zorlu grubundayız"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2018 Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir grupta yer aldıklarını söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 29 Eylül-20 Ekim 2018'de Japonya'da düzenlenecek şampiyonaya ilişkin görüşlerine yer verildi.
Türkiye'nin yer aldığı B Grubu için "Şampiyonanın en zorlu grubundayız." yorumunu yapan İtalyan başantrenör, "Dünya Şampiyonası'nda yer aldığımız gruptan çıkmak, bizim için büyük bir meydan okuma olacak. B Grubu'nda Çin, Bulgaristan, İtalya, Kanada ve Küba ile oynayacağız. Tüm maçlarımızın zorlu geçeceğini görebiliyoruz. Genç oyuncularımız için de çok önemli bir tecrübe olacak. Şampiyonadaki ilk hedefimiz bu gruptan çıkmak. Bunu başardıktan sonra turnuvanın geri kalanında neler yapabileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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