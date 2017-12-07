Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 29 Eylül-20 Ekim 2018'de Japonya'da düzenlenecek şampiyonaya ilişkin görüşlerine yer verildi.

Türkiye'nin yer aldığı B Grubu için "Şampiyonanın en zorlu grubundayız." yorumunu yapan İtalyan başantrenör, "Dünya Şampiyonası'nda yer aldığımız gruptan çıkmak, bizim için büyük bir meydan okuma olacak. B Grubu'nda Çin, Bulgaristan, İtalya, Kanada ve Küba ile oynayacağız. Tüm maçlarımızın zorlu geçeceğini görebiliyoruz. Genç oyuncularımız için de çok önemli bir tecrübe olacak. Şampiyonadaki ilk hedefimiz bu gruptan çıkmak. Bunu başardıktan sonra turnuvanın geri kalanında neler yapabileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.