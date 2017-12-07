Halkbank’ın zorlu sınavı
ERKEKLER CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, bugün Alman Friedrichshafen'e konuk oluyor. ZF Arena'da oynanan maç saat 22.00'de başlayacak. Ekibimiz galibiyet hedefliyor.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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