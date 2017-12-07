 Halkbank’ın zorlu sınavı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Halkbank’ın zorlu sınavı

    Halkbank’ın zorlu sınavı
    ERKEKLER CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, bugün Alman Friedrichshafen'e konuk oluyor. ZF Arena'da oynanan maç saat 22.00'de başlayacak. Ekibimiz galibiyet hedefliyor.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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