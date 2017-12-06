Fenerbahçe'nin konuğu Knack Roeselare
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Knack Roeselare ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takımın grubunda Knack Roeselare'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Sir Colussi Sicoma bulunuyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Toplam 2
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sezgin 40 gol yine iyi
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Real Madrid Cenk’in peşinde!
Toplam 6
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bjk Beşiktaş'ın PR ekibini kutluyorum.Cenk 20 milyon €ur dan fazla etmez. canı gönülden söylüyorum bunu. Ama iyi bir kampanyayla 40 mil.satılır
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Tudor kadroyu değiştiriyor
Toplam 7
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ndiaye forvet arkasına feguli hariç katılıyorum... feguli de form tutana kadar, belhanda da aklını başına alana formanın kıymetini bilene kadar yedek kalmalı.
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