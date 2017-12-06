 Fenerbahçe'nin konuğu Knack Roeselare – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'nin konuğu Knack Roeselare

    Fenerbahçe'nin konuğu Knack Roeselare

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Knack Roeselare ekibini konuk edecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takımın grubunda Knack Roeselare'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Cucine Lube ve Sir Colussi Sicoma bulunuyor.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:03
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