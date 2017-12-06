 Bayanlar Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bayanlar Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu

    Bayanlar Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu

    Türkiye Voleybol Federasyonu () tarafından organize edilen Bayanlar Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu.

    Ankara Voley Hotel'de yapılan kura çekimine, Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış'ın yanı sıra kulüplerin temsilcileri katıldı.

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1. devre sonunda oluşan puan durumuna göre ilk 4 sırayı alan takımlar, doğrudan finale yükselirken, son 8 sırayı alan takımların eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi.

    Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank ve Galatasaray'ın doğrudan finalde yer aldığı kupada, eleme etabındaki ilk maçlar 16 Aralık, 2. maçlar ise 19 Aralık'ta oynanacak. Takımlar, iç ve dış sahada olmak üzere 2 maç üzerinden karşılaşacak ve bu 2 maç sonunda puan üstünlüğü kuran takım, finale yükselecek. Elemelerde ilk maç, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde rakibine göre alt sırada yer alan takımın sahasında yapılacak.

    Kupanın finalleri, 22-24 Aralık'ta Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda organize edilecek. Kupanın sahibi, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

    Kura çekimi sonunda oluşan eşleşmeler ve maç programı şöyle:

    16 Aralık Cumartesi:

    Nilüfer Belediyespor-Halkbank (TVF Cengiz Göllü)

    Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)

    İlbank-Seramiksan (TVF Başkent)

    Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

    19 Aralık Salı:

    Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

    Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş Akatlar)

    Seramiksan-İlbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Cengiz Göllü)

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:41
    Etiketler:
    TVF
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