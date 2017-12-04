Ziraat Bankası Avrupa sahnesinde
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'ndaki mücadelesine yarın başlayacak.
Kupaya 16'lı final olarak adlandırılan 2. turdan dahil olan Türk temsilcisi, ilk maçında yarın deplasmanda TSİ 19.00'da Romanya'dan SCM "U" Craiova ile karşılaşacak. İki takım arasındaki 2. maç, 20 Aralık Çarşamba günü Samsun'daki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Eşleşmenin galibi, 8'li final turuna yükselecek.
Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski, yaptığı açıklamada, tecrübeli, kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı. Efeler Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamladıklarına işaret eden Milenkoski, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Kupası öncesi oynayacağımız bir Avrupa maçı var. Rakibimizden avantajlı bir skor elde edip Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmeyi arzu ediyoruz. Türkiye Kupası öncesi moral depolamak istiyoruz. Burada iyi sonuç alıp rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyoruz."
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:32
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İlk peşinde
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Vaziyeti korumanın en iyi yolu maçı berabere bitirmen Rıza hoca ,ama çok zor.
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Olaylı maç sona erdi
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Uerolig şampiyonu sahanıza gelmiş size basketbol resitali sunuyor , sizin yaptığınıza bakın , trabzon seyircisi akıllanmaz.
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Müjdeyi menajeri verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet dal tudoru gönderin acilen.teknik direktürlükle alakası yok
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