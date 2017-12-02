File derbisinde kazanan Galatasaray
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 set sonunda 3-2 yendi.
Galatasaray, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 20-25, 27-25, 25-20, 23-25 ve 17-19'luk setlerle 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 10'uncu maçında 7'nci galibiyetine uzanırken, Beşiktaş 6'ncı mağlubiyetini aldı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:31
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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