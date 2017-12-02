File derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 20-25, 27-25, 25-20, 23-25 ve 17-19'luk setlerle 3-2 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray 10'uncu maçında 7'nci galibiyetine uzanırken, Beşiktaş 6'ncı mağlubiyetini aldı.