 File derbisinde kazanan Galatasaray – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    File derbisinde kazanan

    File derbisinde kazanan Galatasaray

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında , 'ı 5 set sonunda 3-2 yendi.

    , Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 20-25, 27-25, 25-20, 23-25 ve 17-19'luk setlerle 3-2 kazandı.

    Bu sonuçla birlikte Galatasaray 10'uncu maçında 7'nci galibiyetine uzanırken, 6'ncı mağlubiyetini aldı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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