Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın yapılacak maçların programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)

14.00 Fenerbahçe-Çanakkale Belediyespor (Metro Enerji)

15.00 Halkbank-İlbank (TVF Başkent)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü)

16.30 Seramiksan-VakıfBank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

Bu arada, Efeler Ligi'nde takımlar 9 ve 12 Aralık'ta Kupa Voley 1. tur maçlarında karşı karşıya gelecek.