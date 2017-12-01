 Voleybol'da haftanın programı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    'da haftanın programı

    <a href="/index/voleybol?id=15d7f81c-0a43-4e80-92b5-eed0947d606f" class="" rel="tag">Voleybol</a>'da haftanın programı

    Voleybolda Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk devresi sona ererken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın yapılacak maçların programı şöyle:

    14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

    14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)

    14.00 Fenerbahçe-Çanakkale Belediyespor (Metro Enerji)

    15.00 Halkbank-İlbank (TVF Başkent)

    16.00 Kameroğlu Beylikdüzü İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü)

    16.30 Seramiksan-VakıfBank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    Bu arada, Efeler Ligi'nde takımlar 9 ve 12 Aralık'ta Kupa Voley 1. tur maçlarında karşı karşıya gelecek.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:54
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