Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk devresi sona ererken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın yapılacak maçların programı şöyle:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)
14.00 Fenerbahçe-Çanakkale Belediyespor (Metro Enerji)
15.00 Halkbank-İlbank (TVF Başkent)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü)
16.30 Seramiksan-VakıfBank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
Bu arada, Efeler Ligi'nde takımlar 9 ve 12 Aralık'ta Kupa Voley 1. tur maçlarında karşı karşıya gelecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:54
-
Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Toplam 5
Yorum
Pence senol hoca atiba nin pozisyonuna medel i hazirlamali biraz daha fazla ilgilenmeli, vida da stopere gecince deli bir hat olusacak
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 1
Yorum
sdf sdf elması harcamayın buda ekici gibi olur
-
Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Toplam 5
Yorum
helal olsun Fikret Baskan a bu kalitedeki bir futbolcuyu bonservissiz takima kazandirmak büyük basari.Sözlesmesi sezon ortasi bittigi icin digerleri uyudu biz bitirdik
Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.