Seramiksan'ın konuğu VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup olan 9'uncu sıradaki Seramiksan yarın evinde 3'üncü basamakta yer alan VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Seramiksan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Çanakkale Belediyespor ise deplasmanda 14.00'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.