Seramiksan'ın konuğu VakıfBank
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup olan 9'uncu sıradaki Seramiksan yarın evinde 3'üncü basamakta yer alan VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Seramiksan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Çanakkale Belediyespor ise deplasmanda 14.00'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:40
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
Seramiksan'ın konuğu VakıfBank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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