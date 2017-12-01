 Seramiksan'ın konuğu VakıfBank – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Seramiksan'ın konuğu VakıfBank

    Seramiksan'ın konuğu VakıfBank

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup olan 9'uncu sıradaki Seramiksan yarın evinde 3'üncü basamakta yer alan VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Seramiksan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Çanakkale Belediyespor ise deplasmanda 14.00'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:40
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