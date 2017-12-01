 Kupa Voley'de maç saatleri belli oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Kupa Voley'de maç saatleri belli oldu

    Kupa Voley'de maç saatleri belli oldu

    2017-2018 Sezonu Kupa Voley'in erkekler kategorisi maç saatleri belli oldu.

    Türkiye Federasyonunun (TVF) internet sitesinde, 9-12 Aralık'taki 1. etap ve 15-17 Aralık'taki final etabında oynanacak maçların programına yer verildi.

    TVF'den yapılan açıklamaya göre 1. etap, iki maç üzerinden oynanacak. Eşleşmedeki ilk karşılaşma, Efeler Ligi'nde 1. devre sonunda oluşan puan durumunda rakibinin alt sırasında yer alan takımın sahasında yapılacak. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım, final etabında mücadele etmeye hak kazanacak. İkinci maçın ardından puan eşitliği söz konusu olursa karşılaşmanın bitiminde 15 sayı üzerinden, altın set oynanacak.


    Erkekler Kupa Voley'in maç programı şöyle:


    - 1. etap

    9 Aralık Cumartesi:

    13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Metro Enerji)

    14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)

    14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Beşiktaş Akatlar)

    15.30 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (İnegöl)

    10 Aralık Pazar:

    12.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)

    12 Aralık Salı:

    17.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

    17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Galatasaray Park)

    18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Afyon Atatürk)

    - Final etabı (Şanlıurfa)

    15 Aralık Cuma:

    12.00 Çeyrek final 1. maçı

    14.00 Çeyrek final 2. maçı

    16.30 Çeyrek final 3. maçı

    18.30 Çeyrek final 4. maçı

    16 Aralık Cumartesi:

    15.00 Yarı final 1. maçı

    17.30 Yarı final 2. maçı

    17 Aralık Pazar:

    14.00 Final

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:32
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