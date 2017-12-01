Kupa Voley'de maç saatleri belli oldu
2017-2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley'in erkekler kategorisi maç saatleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde, 9-12 Aralık'taki 1. etap ve 15-17 Aralık'taki final etabında oynanacak maçların programına yer verildi.
TVF'den yapılan açıklamaya göre 1. etap, iki maç üzerinden oynanacak. Eşleşmedeki ilk karşılaşma, Efeler Ligi'nde 1. devre sonunda oluşan puan durumunda rakibinin alt sırasında yer alan takımın sahasında yapılacak. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım, final etabında mücadele etmeye hak kazanacak. İkinci maçın ardından puan eşitliği söz konusu olursa karşılaşmanın bitiminde 15 sayı üzerinden, altın set oynanacak.
Erkekler Kupa Voley'in maç programı şöyle:
- 1. etap
9 Aralık Cumartesi:
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe (Metro Enerji)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)
14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Beşiktaş Akatlar)
15.30 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (İnegöl)
10 Aralık Pazar:
12.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)
12 Aralık Salı:
17.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Galatasaray Park)
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Afyon Atatürk)
- Final etabı (Şanlıurfa)
15 Aralık Cuma:
12.00 Çeyrek final 1. maçı
14.00 Çeyrek final 2. maçı
16.30 Çeyrek final 3. maçı
18.30 Çeyrek final 4. maçı
16 Aralık Cumartesi:
15.00 Yarı final 1. maçı
17.30 Yarı final 2. maçı
17 Aralık Pazar:
14.00 Final
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:32
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 1
Yorum
recep hocamiz nihayet ideal kadrosunu sahaya sürebilecek "NO FORVETTO". Orta sahayi gececek adam kalmadigi icin nihayet agiz tadi ile savunma yapa
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 3
Yorum
bugün gülenler feda zamanı da gülmüstü dikkat edin yarın bir fikret orman kaç para bizim kulübede lazım diye ağlamasın
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 5
Yorum
By F Geçen senede aynısını Fenerbahçe için söylüyordunuz
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