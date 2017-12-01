Filede Ankara derbisi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Halkbank altıncı sırada yer alırken, henüz galibiyeti olmayan İlbank 12. ve son sırada.

Halkbank Kadın Takımı Sorumlusu Esen Gürbüzsel, derbiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrenin sonu gelirken son iki maçımızda maksimum puanı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimizin verdiği emeğe saygı duyuyoruz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.