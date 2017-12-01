Filede Ankara derbisi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın Ankara takımlarından Halkbank ile İlbank derbide karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Halkbank altıncı sırada yer alırken, henüz galibiyeti olmayan İlbank 12. ve son sırada.
Halkbank Kadın Takımı Sorumlusu Esen Gürbüzsel, derbiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrenin sonu gelirken son iki maçımızda maksimum puanı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimizin verdiği emeğe saygı duyuyoruz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:34
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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