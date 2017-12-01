 Filede Ankara derbisi – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Filede Ankara derbisi

    Filede Ankara derbisi

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın Ankara takımlarından ile derbide karşılaşacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

    Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan altıncı sırada yer alırken, henüz galibiyeti olmayan 12. ve son sırada.

    Kadın Takımı Sorumlusu Esen Gürbüzsel, derbiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrenin sonu gelirken son iki maçımızda maksimum puanı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimizin verdiği emeğe saygı duyuyoruz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:34
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