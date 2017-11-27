Efeler'de devrenin şampiyonu Ziraat Bankası
Voleybol Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı, hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.
Ziraat Bankası, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak devreyi liderlik koltuğunda geçti.
Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
SONUÇLAR
Fenerbahçe-Arkas Spor: 3-1
İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0
Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş: 3-0
Ziraat Bankası-Halkbank: 1-3
Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|M
|A
|V
|P
|1
|ZİRAAT BANKASI
|11
|10
|1
|31
|10
|30.220
|2
|İSTANBUL BBSK
|11
|8
|3
|28
|12
|28.235
|3
|HALKBANK
|11
|9
|2
|29
|11
|28.175
|4
|ARKAS SPOR
|11
|8
|3
|26
|12
|26.400
|5
|FENERBAHÇE
|11
|7
|4
|26
|18
|22.785
|6
|MALİYE PİYANGO
|11
|6
|5
|19
|19
|18.455
|7
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|11
|5
|6
|17
|19
|17.635
|8
|AFYON BLD. YÜNTAŞ
|11
|5
|6
|19
|20
|15.300
|9
|İNEGÖL BLD.
|11
|4
|7
|17
|24
|13.050
|10
|JEOPARK KULA BLD.
|11
|3
|8
|15
|25
|10.150
|11
|BEŞİKTAŞ
|11
|1
|10
|4
|30
|5.250
|12
|TKD KUZEY ENERJİ G.HANE TORUL GENÇLİK
|11
|0
|11
|2
|33
|0.570
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
-
Galatasaray solda zorlanıyor
Toplam 3
Yorum
Aslan LATOVLEVICI HÜCUMA CIKMASINI BILMIYOR ORTA YAPAMIYOR SABRIYI YERDEN YERE VURDUGUMUZDA BU ADAM KADAR KÖTÜ DEGILDI TUDORUN ICADI
-
Alper’den çağrı
Toplam 1
Yorum
hsd doğru şimdi takıma ve seyircilerede destek zamanı
-
Bucaspor gülmeyi unuttu
Toplam 1
Yorum
Roi Kümeye tek bilet var.Tuzla Etimesgut Eyüp Bodrum Bucaspor'umuz. Uyan Buca. Yasağı kaldırmaya Kral'ın inancı yeter mi? Kahraman para verir mi
Efeler'de devrenin şampiyonu Ziraat Bankası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.