 Efeler'de devrenin şampiyonu Ziraat Bankası – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Efeler'de devrenin şampiyonu Ziraat Bankası

    Efeler'de devrenin şampiyonu Ziraat Bankası

    Voleybol 'nde sezonun ilk yarısı, hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

    Ziraat Bankası, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak devreyi liderlik koltuğunda geçti.

    Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    SONUÇLAR
    Fenerbahçe-Arkas Spor: 3-1

    İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3

    Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0

    Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş: 3-0

    Ziraat Bankası-Halkbank: 1-3

    Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G M A V P
    1 ZİRAAT BANKASI 11 10 1 31 10 30.220
    2 İSTANBUL BBSK 11 8 3 28 12 28.235
    3 HALKBANK 11 9 2 29 11 28.175
    4 ARKAS SPOR 11 8 3 26 12 26.400
    5 FENERBAHÇE 11 7 4 26 18 22.785
    6 MALİYE PİYANGO 11 6 5 19 19 18.455
    7 GALATASARAY HDI SİGORTA 11 5 6 17 19 17.635
    8 AFYON BLD. YÜNTAŞ 11 5 6 19 20 15.300
    9 İNEGÖL BLD. 11 4 7 17 24 13.050
    10 JEOPARK KULA BLD. 11 3 8 15 25 10.150
    11 BEŞİKTAŞ 11 1 10 4 30 5.250
    12 TKD KUZEY ENERJİ G.HANE TORUL GENÇLİK 11 0 11 2 33 0.570
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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