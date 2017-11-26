VakıfBank: 3 Fenerbahçe: 1

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 25-18, 25-14, 25-27 ve 25-12'lik setlerle 3-1 yenmeyi başardı. Maça iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-9 önde geçtiği ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette bloklarla öne çıkan sarı-siyahlılar 12-1'le avantajlı girdikleri teknik moladan sonra seti de 25-14 kazandı: 2-0. 3. seti 27-25 kazanan Fenerbahçe durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette teknik molayı 12-5'le geçen Vakıf- Bank, seti 25-12, maçı da 3-1 kazandı.