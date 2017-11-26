 Filede 9. hafta – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Filede 9. hafta

    Filede 9. hafta
    TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında alınan sonuçlar şöyle; Nilüfer Bld. - Halkbank: 1-3, İlbank- Bursa BB.: 0- 3, G.Saray- Beylikdüzü: 3- 0, Eczacıbaşı VitrA- Seramiksan: 3-0,
    Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş: 3- 2. Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yendi.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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