 Halkbank’a Bulgar pasör – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Halkbank’a Bulgar pasör

    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunu Bulgar pasör çaprazı Velizar Chernokozhev ile güçlendirdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2,15 metre boyundaki Bulgar Chernokozhev'in transfer edildiği bildirildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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