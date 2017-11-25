 Filede zirve maçı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Filede zirve maçı

    Filede zirve maçı
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Ligde yaptığı 8 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, bir maç kaybeden sarısiyahlılar averajla üçüncü sırada yer alıyor.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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