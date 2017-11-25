Filede zirve maçı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Ligde yaptığı 8 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe lider durumda bulunurken, bir maç kaybeden sarısiyahlılar averajla üçüncü sırada yer alıyor.