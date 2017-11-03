 Voleybol'da haftanın programı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Efeler Ligi

    5 Kasım Pazar:

    14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

    14.00 Beşiktaş-Maliye Piyango (BJK Akatlar)

    15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası (Afyonkarahisar Atatürk)

    16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe (Bursa İnegöl)

    16.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Gümüşhane Torul)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    15.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Metro Enerji)

    15.00 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    17.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü (TVF Başkent)

    17.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

    17.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı)

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.