Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

5 Kasım Pazar:

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

14.00 Beşiktaş-Maliye Piyango (BJK Akatlar)

15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası (Afyonkarahisar Atatürk)

16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe (Bursa İnegöl)

16.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Gümüşhane Torul)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Metro Enerji)

15.00 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü (TVF Başkent)

17.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı)