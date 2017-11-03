Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
5 Kasım Pazar:
14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
14.00 Beşiktaş-Maliye Piyango (BJK Akatlar)
15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası (Afyonkarahisar Atatürk)
16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe (Bursa İnegöl)
16.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Gümüşhane Torul)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
15.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Metro Enerji)
15.00 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı)
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:14
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 3
Yorum
erdalex hoca olmadığını anlamış olabilirler mi acaba ne dersin !!
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 8
Yorum
adalet Kale arkasında duran çizgi hakemi orada niye duruyor.Bostan oyuğumu.Önündeki pozisyonu görmüyorsa.Maç vermeyeceksin.Hakemliği bıraktıracaksı
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F.Bahçe, santrforlarından verim alamıyor
Toplam 12
Yorum
UZMAN BU HAKEMLERLE Bİ HALT OLMAZ. GS MAÇINDA BUZ GİBİ GOL VERİLMEZ, KAYSERİ MAÇINDA KIRMIZI KART VE PENELTI VERİLMEZSE MORİNYO BİLE Bİ HALT ETMEZ
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