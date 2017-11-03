 Arkas Spor, başkent deplasmanında – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    , başkent deplasmanında

    Arkas Spor, başkent deplasmanında

    Efeler Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak 'un basın sözcüsü , galibiyet serilerini 5 maça taşımak istediklerini bildirdi.

    Özden, yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek üst üste 4. galibiyetlerini aldıklarını hatırlattı.

    Yakaladıkları çıkışı Halkbank karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Geçen sezon play-off final serisinde karşılaştığımız Halkbank karşısında kazanmak ve galibiyet serimizi 5. maça taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Efeler Ligi'nde 5 Kasım Pazar günü TVF Başkent Salonu'ndaki Halkbank- maçı saat 14.00'te başlayacak.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:30
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