Arkas Spor, başkent deplasmanında
Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, galibiyet serilerini 5 maça taşımak istediklerini bildirdi.
Özden, yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek üst üste 4. galibiyetlerini aldıklarını hatırlattı.
Yakaladıkları çıkışı Halkbank karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Geçen sezon play-off final serisinde karşılaştığımız Halkbank karşısında kazanmak ve galibiyet serimizi 5. maça taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Efeler Ligi'nde 5 Kasım Pazar günü TVF Başkent Salonu'ndaki Halkbank-Arkas Spor maçı saat 14.00'te başlayacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:30
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Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Toplam 6
Yorum
aslan aklın yolu bir tolgay daha iyi bi futbolcu
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Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Toplam 6
Yorum
Husnu uzulmez Besiktas bu iki genci gercekten yuksek pazarliyorsa ozaman ozel hocalarla ekstra calistiilmalilar cenk gibi ekstra profesyonel calisma hedfo
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Glik: Bu taraftarla Devler Ligi’ni kazanabilirdik
Toplam 1
Yorum
kartal gelseydin kardeş seni çok istedik
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