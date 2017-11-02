File derbisi Fener’in

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında oynanan derbi mücadesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 18-25, 25-17, 14- 25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbinin ilk setini sarı-lacivertli ekip 18-25 kazandı. Galatasaray, rakibinin hatalarını iyi değerlendirerek ikinci seti 25-17 aldı ve durumu eşitledi. Üçüncü seti açık farkla 14-25 geçen sarı-lacivertliler öne geçti: 1-2. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrek skor 15-15'e geldi. Mola dönüşü üstünlüğü eline geçiren Kanarya seta 23-25 maçı da 3-1 kazandı.