 VakıfBank 5’te 5 yaptı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    5’te 5 yaptı

    VakıfBank 5’te 5 yaptı

    Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’ndeki beşinci maçında Nilüfer Belediyesi’ni 5 sette geçti. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-18, 25-21, 23-25, 22-25 ve 15-8’lik setlerle mağlup etti.

    Bayan Voleybol Takımı, ligdeki beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyesi'ni 25-18, 25-21, 23-25, 22-25 ve 15-8'lik setlerle mağlup etti. Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken VakıfBank, teknik molasını 12-11 önde geçtiği ilk seti 25-18, ikinci seti de 25-21 kazanıp 2-0 öne geçti. 3. seti 25-23, 4. seti de 25-22 kaybeden sarı-siyahlılar, 5. seti 15-8 kazanıp maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:56
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