Seramiksan düşüşte

Ligin ilk sınavında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u, ikinci haftada ise evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik sonuçlarla yenmeyi başaran Turgutlu temsilcisi, daha sonra Halkbank ve Beşiktaş'a 3-0, Kameroğlu Beylikdüzü'ne ise 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Seramiksan, cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.