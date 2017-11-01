 Seramiksan düşüşte – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    düşüşte

    Seramiksan düşüşte

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezona ilk 2 haftada 2 galibiyetle başlayan , son 3 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı.

    Ligin ilk sınavında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u, ikinci haftada ise evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik sonuçlarla yenmeyi başaran Turgutlu temsilcisi, daha sonra Halkbank ve Beşiktaş'a 3-0, Kameroğlu Beylikdüzü'ne ise 3-2 yenilmekten kurtulamadı. , cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:36
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