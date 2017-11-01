Seramiksan düşüşte
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezona ilk 2 haftada 2 galibiyetle başlayan Seramiksan, son 3 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı.
Ligin ilk sınavında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u, ikinci haftada ise evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik sonuçlarla yenmeyi başaran Turgutlu temsilcisi, daha sonra Halkbank ve Beşiktaş'a 3-0, Kameroğlu Beylikdüzü'ne ise 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Seramiksan, cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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Toplam 11
Yorum
hayret Daha önce ne idi ki şimdi ne olsun. Hayret Tolga'nın hiç bir şey olmadığını bir sen bilmiyorsun hoca değilsin ki bilesin.biran önce bırakgit
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOLLU BU ADAMA NE İÇİRDİNİZ BÖYLE UÇMUŞ.
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
liverpooollu Türkiye sadece BJK dan ibaret değil.O yüzden siz sadece kendi kulübünüzü temsil ediyorsunuz.Milli takıma Ş.Güneşi göndermediniz.
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