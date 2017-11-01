Halkbank'ta rota Arkas

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Halkbank'ta başantrenör Slobodan Kovac maçın önemini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını söyledi.

"Gerçekten çok önemli bir maç" diyen Kovac takım halinde çok iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Slobodan Kovac şöyle konuştu:

"Arkas Spor kaliteli bir takım. Geçtiğimiz yıl finali onlarla oynamıştık. Bu yıl da iyi gidiyorlar. Bununla birlikte rakibimizi bize benzetiyorum. Onların da ilk altı düzeninde bazı oyuncuları değişti ve biraz zamana ihtiyacı var. Düşüncem iki takımın da maksimum performansını henüz sahaya yansıtamadığı yönünde. Fakat biz maçta iyi sonuç alarak bir basamak yukarı çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Kupası maçları yaklaşırken, lig sıralamasında iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor."



ADIM ADIM İLERLİYORUZ

Takımın istediği kıvamda olmadığını bir kez daha dile getiren Slobodan Kovac, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Takımın mekanikleri henüz oturmadı. Yoğun bir yaz döneminin ardından, milli takımlardan yorgun ve sakat dönen oyuncularımız vardı. Bu nedenle gelişmemiz biraz ağır oldu Adım adım ilerliyoruz. Tam kadroya yakın olarak sadece İstanbul'da Fenerbahçe karşısında oynayabildik. İdeal kadromuz ile sahada olabilmemiz için tüm oyuncularımın iyileşip tam kapasiteye ulaşması lazım. Teknik heyetimle birlikte takımın gelişmesi için yoğun çaba harcıyoruz" diye konuştu.