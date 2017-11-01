 Filede dev derbi – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Filede dev derbi

    Filede dev derbi
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bugün derbi heyecanı var. G.Saray ile F.Bahçe TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı TRT Spor HD naklen yayınlayacak.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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