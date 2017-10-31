 Beşiktaş:3 Seramiksan:0 – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    :3 :0

    Beşiktaş:3 Seramiksan:0

    , Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde karşılaştığı rakibi 'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

    , Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5. haftasında sahasında ağırladığı 'ı 3-0'la geçti. Karşılaşma ilk set 25-21, ikinci set 25-11, üçüncü set 25-21 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:37
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