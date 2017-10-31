Beşiktaş:3 Seramiksan:0
Beşiktaş, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde karşılaştığı rakibi Seramiksan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:37
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Beşiktaş'ta Monaco'dan sonra rotasyon kararı!
Toplam 6
Yorum
BJK'li önce bi Monaco maçi bi oynansin da planlariniza bakariz.. Pazar günkü Göztepe maçi da zor bir deplasman olacak.. bu iki maçi kazanicaz !
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 34
Yorum
GS Lİ caner 2 maçı kırmızı karttan dolayı aldı küfürden 4 aldı aynı cezayı nasıl vereceksin musleranın kırmızısımı var
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Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı
Toplam 15
Yorum
....... sürekli midesi çalışan bir insanın ne yediğini ne öptüğününü düşünmeden yapması normaldir dua edin formaya yemeye kalkmıyor sahada
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