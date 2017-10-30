Seramiksan Kartal avında

Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Seramiksan 7. sırada, 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 9. basamakta yer alıyor. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Halkbank'ı konuk edecek.