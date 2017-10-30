 Seramiksan Kartal avında – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Seramiksan Kartal avında

    Seramiksan Kartal avında

    Vestel Venus 'nde evinde Karemoğlu Beylikdüzü'ne 3-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Seramiksan, yarın Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.

    Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Seramiksan 7. sırada, 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 9. basamakta yer alıyor. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Halkbank'ı konuk edecek.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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