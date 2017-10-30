Seramiksan Kartal avında
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde evinde Karemoğlu Beylikdüzü'ne 3-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Seramiksan, yarın Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Seramiksan 7. sırada, 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 9. basamakta yer alıyor. Çanakkale Belediyespor ise Anafartalar Spor Salonu'nda 17.00'de Halkbank'ı konuk edecek.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
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Orman teklifi geri çevirdi
Toplam 14
Yorum
genç tekirdağlı gs yi selçuk inan fb yi volkan bjk yi de oğuzhan bitirecek yabancı sınırlaması gelirse bunlar iyice artistleşir
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 27
Yorum
Yasama Hakemden uzakta kendi kendine söylenen insana ceza verilecekse içinden hakeme küfreden taraftardan dolayı da bütün sahalar kapatılmalı.
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 16
Yorum
Haklisin FB maç sonu gider kirmizi yer bos yere takimini yalniz birakir. Büyük maçlarda hep silik. Sürekli hakem'e konusur ortaligi germeye çalisir
Seramiksan Kartal avında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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