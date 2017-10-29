 Galatasaray filede Beşiktaş'ı farklı yendi – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Galatasaray filede Beşiktaş'ı farklı yendi

    Galatasaray filede Beşiktaş'ı farklı yendi

    Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

    - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Caner Çıldır, Yılmaz Duman

    Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Ufuk Minici, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Özgür Türkmen)

    Beşiktaş: İlker Çakır, Muhammet Ali Arslan, Yılmaz Baran, Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Ahmet Boz, Serhat Baş, Mert Bahar)

    Setler: 25-17, 25-23, 25-13

    Süre: 71 dakika (22, 28, 21)

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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