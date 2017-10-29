Galatasaray filede Beşiktaş'ı farklı yendi
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Yılmaz Duman
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Ufuk Minici, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Özgür Türkmen)
Beşiktaş: İlker Çakır, Muhammet Ali Arslan, Yılmaz Baran, Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Ahmet Boz, Serhat Baş, Mert Bahar)
Setler: 25-17, 25-23, 25-13
Süre: 71 dakika (22, 28, 21)
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:57
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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