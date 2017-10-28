 Filede derbi heyecanı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında F.Bahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Günün diğer maçları şöyle; 14.00: Bursa BŞB.-Halkbank, 15.00 İlbank-Çanakkale Bld., 15.00 VakıfBank-G.Saray.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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