 Voleybol'da Haftanın programı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Voleybol'da Haftanın programı

    Voleybol'da Haftanın programı

    Voleybolda Efeler Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 4. hafta müsabakaları oynanacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

    - Efeler Ligi

    Yarın:

    14.00 Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor (Metro Enerji)

    29 Ekim Pazar:

    14.30 Maliye Piyango-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

    15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

    16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Halkbank (Torul)

    16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

    17.00 Galatasaray HDİ Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

    15.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

    15.00 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)

    16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

    16.30 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

    17.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:40
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