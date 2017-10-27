Voleybol'da Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



- Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor (Metro Enerji)

29 Ekim Pazar:

14.30 Maliye Piyango-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Halkbank (Torul)

16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Galatasaray HDİ Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

15.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

16.30 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)