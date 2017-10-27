Voleybol'da Haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 4. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor (Metro Enerji)
29 Ekim Pazar:
14.30 Maliye Piyango-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Halkbank (Torul)
16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Galatasaray HDİ Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
15.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)
16.30 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:40
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''Hedefimiz Türkiye Kupası''
Toplam 16
Yorum
FENERLI sene basinda hedef 50.yilda sampiyonluk ortasinda TURKIYE kupasi sonunda ne olur ? (birakin bu senede ligde kalalim) herhalde
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Lens çıkmazı!
Toplam 7
Yorum
ibrahim @Recep malmısın birader? Lensi bjk aldı diye, fener taraftarın azizi nasıl topa tuttuğunu unuttuk mu.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Wagner Love vurduğun gol olsun , Alanyaspora başarılar.
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