 Türkiyede ilk kez – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Türkiyede ilk kez

    Türkiyede ilk kez

    Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından üniversitelerle yapılan görüşmeler sonucunda; Türkiye’de ilk kez üniversitelere “Voleybol Hakemlik Dersi (seçmeli)“ konulmasına karar verildi.

    Uygulamaya geçilen proje kapsamında; Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde verilmeye başlanan "Voleybol Hakemliği" dersi, Dicle, Selçuk ve Hacettepe Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakülteleri'nin ikinci yarı yıl programında yer alacak.

    Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) tarafından görevlendirilen kişiler tarafından verilen Voleybol Hakemliği dersi, haftada iki saat ve toplam 14/16 haftadan oluşuyor. Eğitim yılı sonunda yapılacak sınavdan geçerli not alan öğrenciler bulundukları illerde aday hakem olarak görev yapabilecekler.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:57
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