 Sultanlar, Özateş'e hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Sultanlar, Özateş'e hazırlanıyor

    Sultanlar, Özateş'e hazırlanıyor

    Voleybol Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, hafta sonu Özateş deplasmanına konuk olacak. Kepez'in Sultanları karşılaşmadan galip ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

    İzmir temsilcisi Özateş'e konuk olacak Kepez Belediyespor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Kepez'in Sultanları'nda tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor. Teknik direktör Koray Turgut oyuncularını karşılaşmaya motive ederken, Özateş'in iyi bir rakip olduğunu, yüksek konsantrasyonla mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

    Özateş- Kepez Belediyespor karşılaşması 29 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Balçova Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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