 Filede derbi heyecanı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

    Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, 4. haftaya lider girdi. Beşiktaş ise çıktığı 3 lig maçında aldığı 1 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:09
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