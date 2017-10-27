Filede derbi heyecanı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, 4. haftaya lider girdi. Beşiktaş ise çıktığı 3 lig maçında aldığı 1 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:09
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 17
Yorum
realty GS milyonlar borçlandı şampiyon yapılmazsa kulüp batar. Hiç boşuna kimse ümitlenmesin GS'yi şampiyon yapacaklar.
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 17
Yorum
dızboyu Terbiyesızlık dız boyu birde bjk i hakemler federasyon kolluyor dıyorlar biz iki yıl hakkımızla şampıyon olduk en buyuk kanıtı avrupa
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''Hedefim başkanlık''
Toplam 1
Yorum
adalet Senden koç olmaz olsa olsa Amigo olur.Sende Galatasarayın amigosu olduğunu ilan ettin.Fenerbahçeyide ancak rüyanda görürsün.
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