Arkas Spor seriyi sürdürmek istiyor
oleybol Efeler Ligi'nde 29 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galip ayrılıp zirve yarışını sürdürmek istediklerini ifade etti.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyeti aldıklarını hatırlattı. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:
"Güçlü rakibimiz önünde galibiyet peşinde koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenip zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Sıralamada bir basamak üstümüzdeki rakibimizi yenersek zirveye biraz daha yaklaşırız. Tüm taraftarlarımızı salona, oyuncularımıza desteğe davet ediyoruz."
Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 15.00'te başlayacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:34
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İnatlarını kırın
Toplam 7
Yorum
Şahabettin Şu takım zırt pırt küme düşer, süper lige çıkan erciyessporla isim hakkı değiştirir.Ayrıca bizi geçen yıl 4-1 yendi.Çok gıcık bir takım.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 9
Yorum
cimboli arkadaş paralel evrenden gelme. orada 2 senedir fb,gs şampiyon oluyor.bjk averajla 2. oluyor
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N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Toplam 5
Yorum
uşaklı tsli hep diyorum muhammet beşire ndoye kadar şans verilse adam gibi forvetimiz olurdu şimdiye. çağırın çocuğu en azından ayağına geleni ıskalamaz
Arkas Spor seriyi sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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