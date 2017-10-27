Arkas Spor seriyi sürdürmek istiyor

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyeti aldıklarını hatırlattı. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:

"Güçlü rakibimiz önünde galibiyet peşinde koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenip zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Sıralamada bir basamak üstümüzdeki rakibimizi yenersek zirveye biraz daha yaklaşırız. Tüm taraftarlarımızı salona, oyuncularımıza desteğe davet ediyoruz."

Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 15.00'te başlayacak.