 Vakıfbank tam gaz devam – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Vakıfbank tam gaz devam

    Vakıfbank tam gaz devam
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında ligin iddialı ekiplerinden VakıfBank, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Misafir takım, 71 dakika süren mücadelenin setlerini 18-25, 18-25, 14- 25'lik skorlarla kazandı. Vakıf bu sonuça 3'te 3 yapıp yoluna devam ederken, Beşiktaş ise ikinci yenilgisini aldı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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