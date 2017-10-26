Vakıfbank tam gaz devam

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında ligin iddialı ekiplerinden VakıfBank, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Misafir takım, 71 dakika süren mücadelenin setlerini 18-25, 18-25, 14- 25'lik skorlarla kazandı. Vakıf bu sonuça 3'te 3 yapıp yoluna devam ederken, Beşiktaş ise ikinci yenilgisini aldı.