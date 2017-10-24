 Halkbank siftah yaptı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Halkbank siftah yaptı

    Halkbank siftah yaptı

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, sahasında Seramiksan'ı 3-0 yendi.

    Başkent temsilcisi, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Seramiksan mağlubiyetle tanıştı.

    - Halkbank: 3 - Seramiksan: 0

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: Ayşim Ergi·nay, Meryem Tekol Pelenk

    Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Perez, Ramirez, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın)

    Seramiksan: Odina, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malasevic, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Gizem Mısra Aşçı, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe, Yeşim Astarlar)

    Setler: 25-14, 25-17, 25-19

    Süre: 78 dakika (22, 26, 30)

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:00
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