Balıkesir BB Bezarevic ile anlaştı

Son iki sezonda İtalya'nın Saugella Team Monza takımında forma giyen 26 yaşındaki voleybolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. 182 boyundaki Bezarevic, ülkesinin Dinamo Azotara Pancevo takımının yanı sıra İtalya'da Forli Bologna ve Delta Informatica Trentino kulüplerinde görev aldı.