Balıkesir BB Bezarevic ile anlaştı
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sırp smaçör Milica Bezarevic ile anlaştı.
Son iki sezonda İtalya'nın Saugella Team Monza takımında forma giyen 26 yaşındaki voleybolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. 182 boyundaki Bezarevic, ülkesinin Dinamo Azotara Pancevo takımının yanı sıra İtalya'da Forli Bologna ve Delta Informatica Trentino kulüplerinde görev aldı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:46
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