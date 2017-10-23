 Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'nde 3. hafta başlıyor

    Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

    Voleybol Vestel Venus 'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

    Yarın:
    17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)

    17.30 Halkbank-Seramiksan (TVF Başkent)

    17.30 Nilüfer Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)

    18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

    25 Ekim Çarşamba:
    14.00 Beşiktaş-VakıfBank (BJK Akatlar)

    18.30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe (Beylikdüzü)

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:38
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