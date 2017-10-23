Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)
17.30 Halkbank-Seramiksan (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)
18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
25 Ekim Çarşamba:
14.00 Beşiktaş-VakıfBank (BJK Akatlar)
18.30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe (Beylikdüzü)
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:38
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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