 Mia Jerkov Fenerbahçe’de – Fotomaç – 13 Haziran 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe’de

    Mia Jerkov Fenerbahçe’de

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hırvat voleybolcu ’u kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki smaçör ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden açıkladığı transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, geçen sezon Çanakkale Bld. Takımında forma giyen 5 Aralık 1982 doğumlu, 1.92 cm boyundaki smaçör Mia Jerkov ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Sarı Melek Mia Jerkov'a kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda "şampiyonluk" hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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