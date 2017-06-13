Mia Jerkov Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hırvat voleybolcu Mia Jerkov’u kadrosuna kattı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
Mia Jerkov Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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