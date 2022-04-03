TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | İşte Fırtına ve Kartal'ın muhtemel 11'leri... Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Fırtına şampiyonluğa doğru koşarken Kara Kartal ise kendisini Avrupa Kupaları'na atmak istiyor. Trabzonspor'un sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11'i ile çıkması beklenirken Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11'i ile çıkması tahmin ediliyor. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...