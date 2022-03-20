SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan teknik direktör hamlesi! Valerien Ismael...

Spor haberi... Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi olurken, Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere. Alternatifi Daniel Farke olan Fransız teknik adamın siyah beyazlılar ile anlaşma sürecine dair son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... (BJK haberi)