Son dakika transfer haberi: Trabzonspor transferde şaha kalktı! 4 isim birden...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunu 4. olarak tamamlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Gervinho ve Bruno Peres'in imzaya geleceklerini duyurmuştu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel Fırtına'nın transfer listesinde; Salih Uçan, Caulker, Cornelius ve Meling'in olduğunu belirtti. İşte son gelişmeler...