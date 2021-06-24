Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fortounis transferinde masadan kalktı! Olympiakos...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Fatih Terim konusunun netleşmesinin ardından transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan isimlerden olan Fortounis transferi için temaslar sürerken, A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Cimbom bu transferde masadan kalktı. Kaplan "Galatasaray, Olympiakos'un 10 numarası Fortounis için görüşme gerçekleştirdi. Yunan ekibi 7 milyon Euro istedi, Sarı-Kırmızılılar transferden vazgeçti." dedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)