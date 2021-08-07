Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Cornelius'un menajeri Trabzon'a geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor Yönetimi, Abdullah Avcı’nın listesindeki 1 numaralı forvet adayı olan Andreas Cornelius için yeniden devreye girmişti. Bordo-mavililer Danimarkalı yıldızın menajerini Trabzon'a getirdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavililerdeki son gelişmeleri aktardı. Sel, "Cornelius hem Avrupa'dan hem de İtalya'dan beklediği transfer tekliflerini bir türlü alamayınca Trabzonspor kulübü ile tekrar iletişime geçti. Oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi ve Cornelius Facetime üzerinden bazı incelemelerde bulundu. Ev baktı, tesislerin görüntülerini izledi. Menajer ile yapılan görüşmelerde de aradaki fark 1 milyon seviyelerine kadar indi. Transferdeki yetkili isimlere sorduğumuzda transfer sürecinin olumlu devam ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı.