Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kamp değerlendirmesinde bulunan Avcı, "Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. 2 tane transfer var, uygun olursa yapmak istiyoruz. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun transferlerin çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerine kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)