Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçında hakeme flaş tepki! "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte sarı kartı bulunan Aytaç Kara, Necip Uysal'a yaptığı faulun ardından Beşiktaş cephesinden ikinci sarı kart itirazı gelmişti ve fakat hakem Halil Umut Meler kartına başvurmadı. Aytaç Kara daha sonra oyundan alınınca Sergen Yalçın 4. hakeme dönerek "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" dedi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.