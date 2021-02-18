Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini A Spor Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de bir çok eksik takıma döndü. Bu hafta Pelkas da döndü ve takımla çalışmalara sürdürüyor. Novak özel çalışmalarını sürdürüyor. Gustavo ve İrfan Can saha çalışmalarına başladı fakat Göztepe maçında forma giyemeyecekler. Fenerbahçe, Trabzonspor maçına tam kadro çıkmayı hedefliyor." dedi. (Fb spor haberi)